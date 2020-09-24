Майріс Брієдіс та кубинець Юніел Дортікос 26-го вересня визначать переможця Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Поєдинок можна буде переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.

Поєдинок Брієдіс – Дортікос у прямому ефірі 26-го вересня покаже Xsport. Початок трансляції боксерського шоу з Мюнхена (Німеччина) – о 23:55, пише 24 канал.

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Телеканал Xsport можна дивитися онлайн за цим посиланням. Також канал Xsport доступний підписникам платформи Megogo.

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Брієдіс – Дортікос: головне

У поєдинку проти Майріса Брієдіса кубинець Дортікос вперше проведе захист титулу чемпіона світу IBF у першій важкій вазі.

Разом з тим, боксери поб'ються за вакантний титул чемпіона світу за версією журналу The Ring у крузервейті та власне сам Кубок Мохаммеда Алі.

Першим чемпіоном WBSS у першій важкій вазі став Олександр Усик. У 2018 році у фіналі українець переміг Мурата Гассієва.

На шляху до фіналу Усик зупинив саме латвійця Брієдіса.