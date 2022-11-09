Ярмолюк по позорному поражению в Кубке английской лиги дебютировал за Брентфорд
Брентфорд 8 ноября принимал Джиллингем в третьем круге Кубка английской лиги. Егор Ярмолюк впервые появился на футбольном поле в футболке главной команды "пчел".
Дебют Егора Ярмолюка за главную команду Брентфорда прошел в кубковом противостоянии. Главный тренер "пчел" доверил украинцу около 20 минут, пишет 24 канал.
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На его глазах состоялся вылет команды из Кубка
Атакующий полузащитник появился на поле, когда счет матча был 1:0 в пользу Брентфорда. К сожалению, не прошло и трех минут, когда в игру выступил Ярмолюк, как хозяева пропустили важный мяч 1:1.
Участника второго круга определяла футбольная удача под названием серия пенальти. Команды пробили по шесть ударов. Уже первый выстрел Брентфорда в исполнении Миккеля Домсгора оказался неточным и роковым. По пенальти – 5:6 в пользу Джиллингема.
Брентфорд останавливается в третьем круге Кубка английской лиги.
Что известно о карьере Ярмолюка в Брентфорде
- 14 июля 2022 Ярмолюк официально перешел в английский Брентфорд. Украинский полузащитник подписал контракт до конца июня 2025 года. В соглашении есть пункт пролонгации еще на год.
- Последним клубом Егора для перехода в клуб АПЛ был Днепр-1.
- Сейчас провел всего 18 минут за главную команду "пчел". В общей сложности выступает больше второй команды "В".