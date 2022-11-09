Ярмолюк по позорному поражению в Кубке английской лиги дебютировал за Брентфорд

Брентфорд 8 ноября принимал Джиллингем в третьем круге Кубка английской лиги. Егор Ярмолюк впервые появился на футбольном поле в футболке главной команды "пчел".

Дебют Егора Ярмолюка за главную команду Брентфорда прошел в кубковом противостоянии. Главный тренер "пчел" доверил украинцу около 20 минут, пишет 24 канал.

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На его глазах состоялся вылет команды из Кубка

Атакующий полузащитник появился на поле, когда счет матча был 1:0 в пользу Брентфорда. К сожалению, не прошло и трех минут, когда в игру выступил Ярмолюк, как хозяева пропустили важный мяч 1:1.

Участника второго круга определяла футбольная удача под названием серия пенальти. Команды пробили по шесть ударов. Уже первый выстрел Брентфорда в исполнении Миккеля Домсгора оказался неточным и роковым. По пенальти – 5:6 в пользу Джиллингема.

Брентфорд останавливается в третьем круге Кубка английской лиги.

Что известно о карьере Ярмолюка в Брентфорде