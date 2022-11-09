Дебют Єгора Ярмолюка за головну команду Брентфорда відбувся у кубковому протистоянні. Головний тренер "бджіл" довірив українцю близько 20 хвилин, пише 24 канал.
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На його очах відбувся виліт команди з Кубка
Атакувальний півзахисник з'явився на полі, коли рахунок матчу був 1:0 на користь Брентфорда. На жаль, не минуло й трьох хвилин, як у гру виступив Ярмолюк, як господарі пропустили важливий м'яч 1:1.
Учасника другого кола визначала футбольна фортуна під назвою серія пенальті. Команди пробили по шість ударів. Вже перший постріл Брентфорда у виконанні Міккеля Домсгора виявився неточним та фатальним. За пенальті – 5:6 на користь Джиллінгема.
Брентфорд зупиняється у третьому колі Кубка англійської ліги.
Що відомо про кар'єру Ярмолюка у Брентфорді
- 14 липня 2022 року Ярмолюк офіційно перейшов в англійський Брентфорд. Український півзахисник підписав контракт до кінця червня 2025-го. В угоді є пункт пролонгації ще на один рік.
- Останнім клубом Єгора до переходу у клуб АПЛ було Дніпро-1.
- Наразі провів лише 18 хвилин за головну команду "бджіл". Загалом виступає більше за другу команду "В".