Выход Мудрика помог: Челси избежал поражения от Брентфорда в украинском дерби

На "Брентфорд Коммьюнити" состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Брентфорд принимал Челси. Клуб Егора Ярмолюка сыграл вничью с командой Михаила Мудрика.

Брентфорд – Челси – 2:2

Голы: Расмуссен, 50, Висса, 69 – Джексон, 35, Дисаси, 83.

В поединке 27-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на домашнем стадионе "Брентфорд Коммьюнити" принимал Челси. Украинское дерби в АПЛ завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

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Челси с Мудриком сыграл вничью с Брентфордом Ярмолюка

Украинских болельщиков прежде всего интересовал именно данный матч в программе 27-го тура, ведь за Брентфорд выступает Егор Ярмолюк, а в Челси играет Михаил Мудрик. Правда, оба украинца начали игру на скамейке запасных.

Челси после первого тайма был впереди благодаря голу Николя Джексона, однако Расмуссен и Висса еще до экватора второго тайма склонили чаши весов в пользу Брентфорда. "Пенсионеры" были близки к поражению, однако таки сумели вырвать зачетный балл.

Выход на замену Михаила Мудрика способствовал второму голу Челси. Уже через 12 минут после того, как украинский вингер оказался на поле, Аксель Дисаси поставил финальную точку – 2:2.

Челси, имея 36 очков в активе, занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У Брентфорда 26 баллов и 15-я строчка в чемпионате.

Видеообзор матча Брентфорд – Челси