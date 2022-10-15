Наставник Брентфорда Томас Франк прибег к хитростям. В конце первого тайма специалист хозяев помешал футболисту быстро вбросить аут, ведь Брайтон уже "горел" в счете 1:0, пишет 24 канал.

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Эмоции зашкаливали

Выяснять отношения с наставником Брентфорда ушел Роберто Де Дзерби. Бывший тренер Шахтера, а ныне вождь Брайтона устроил толкотню.

Главный судья матча утолил эмоции и показал обоим наставникам желтые карточки.



Де Дзерби устроил толкотню во время матча АПЛ / Фото Getty Images

После перерыва Брентфорд еще однажды огорчил голкипера Брайтона. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

Победа не позволила Брентфорду (7-е место) догнать в турнирной таблице Брайтон (8-я позиция). Между клубами разница только в одно очко.

К слову. Роберто Де Дзерби закончил свою работу в Шахтере. 18 сентября 2022 года официально стал главным тренером Брайтона. Во главе английского клуба провел 3 поединка, в которых "чайки" расписали одно мировое и потерпели два поражения.