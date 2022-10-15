Наставник Брентфорда Томас Франк вдався до хитрощів. Наприкінці першого тайму спеціаліст господарів завадив футболісту швидко вкинути аут, адже Брайтон вже "горів" у рахунку 1:0, пише 24 канал.
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Емоції зашкалювали
З'ясовувати стосунки з наставником Брентфорда пішов Роберто Де Дзербі. Колишній тренер Шахтаря, а нині керманич Брайтона влаштував штовханину.
Головний суддя матчу втамував емоції та показав обидвом наставникам жовті картки.
Де Дзербі влаштував штовханину під час матчу АПЛ / Фото Getty Images
По перерві Брентфорд ще одного разу засмутив голкіпера Брайтона. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів із рахунком 2:0.
Звитяга не дозволила Брентфорду (7-ме місце) наздогнати у турнірній таблиці Брайтон (8-ма позиція). Між клубами різниця лише в одне очко.