Наставник Брентфорда Томас Франк вдався до хитрощів. Наприкінці першого тайму спеціаліст господарів завадив футболісту швидко вкинути аут, адже Брайтон вже "горів" у рахунку 1:0, пише 24 канал.

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Емоції зашкалювали

З'ясовувати стосунки з наставником Брентфорда пішов Роберто Де Дзербі. Колишній тренер Шахтаря, а нині керманич Брайтона влаштував штовханину.

Головний суддя матчу втамував емоції та показав обидвом наставникам жовті картки.

Де Дзербі влаштував штовханину під час матчу АПЛ
Де Дзербі влаштував штовханину під час матчу АПЛ / Фото Getty Images

По перерві Брентфорд ще одного разу засмутив голкіпера Брайтона. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів із рахунком 2:0.

Звитяга не дозволила Брентфорду (7-ме місце) наздогнати у турнірній таблиці Брайтон (8-ма позиція). Між клубами різниця лише в одне очко.