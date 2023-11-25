Арсенал воспользовался осечкой МанСити: команда Зинченко минимально обыграла Брентфорд – видеообзор

13-й тур английской Премьер-лиги подарил футбольным болельщикам очередное украинское дерби. Арсенал Александра Зинченко на выезде встречался с Брентфордом Егора Ярмолюка.

Брентфорд – Арсенал 0:1

Гол: Хаверц, 89

Прямые конкуренты Арсенала в борьбе за чемпионство АПЛ Манчестер Сити и Ливерпуль сыграли вничью (1:1). Так что "канониры" обязаны были воспользоваться таким шансом возглавить таблицу, пишет 24 Канал.

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Все решил поздний гол Хаверца

В стартовом составе "пчел" впервые вышел Егор Ярмолюк. Тренер Брентфорда Томас Франк доверил украинскому хавбеку начать матч с первых минут.

В старте Арсенала на левом фланге защиты уже привычно играл Александр Зинченко. Именитые гости завладели инициативой и системно начали расшатывать защиту Брентфорда. На острие атаки остро действовал Леандро Троссард. В середине первого тайма Зинченко едва не стал автором голевой передачи, но мяч после удара бельгийского вингера просвистел над перекладиной.

На 41-й минуте Троссард сыграл на добивании и головой направил мяч в сетку. Однако арбитр матча отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

В середине второго тайма Егор Ярмолюк имел возможность вписать свою фамилию на табло. Украинец сильно пробил по воротам, но Ремсдейл справился с ударом.

Зинченко решил не отставать от Ярмолюка и тоже пробил издалека. Впрочем, его выстрел взял на себя защитник, выбивший мяч на угловой.

Судьбу поединка решил Кай Гаверц. На 89-й минуте немецкий хавбек "канониров" воспользовался навесом Сака и головой направил мяч по центру ворот.

Благодаря этой победе Арсенал вышел на первое место в таблице АПЛ. Подопечные Артеты на одно очко опережают Манчестер Сити.

Брентфорд не сумел вытеснить Челси с 10-го места и сохранил за собой 11-е место. У команды Ярмолюка – 16 пунктов.

Видеообзор матча Брентфорд – Арсенал