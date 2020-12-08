Международный олимпийский комитет принял решение включить в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.

Инициатива исходила от оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Брейк-данс уже был представлен на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.

Другие изменения в Олимпиаде-2024

В то же время, сократилась квота в боксе и в тяжелой атлетике из-за "серьезного беспокойства МОК относительно Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".

"Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК", – сообщили в МОК.

Также было решено сократить общую квоту спортсменов в Париже до 10,5 тысяч человек.