Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення включити в програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс.

Ініціатива виходила від оргкомітету літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Брейк-данс вже був представлений на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі.

Інші зміни в Олімпіаді-2024

У той же час, скоротилася квота в боксі й у важкій атлетиці через "серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту".

"Перебування важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК", – повідомили в МОК.

Також було вирішено скоротити загальну квоту спортсменів у Парижі до 10,5 тисяч осіб.