Луганский коллектив одержал первую победу в групповом розыгрыше Лиги конференций. "Жертвой" Зари стал исландский Брейдаблик (0:1). Единственный гол в матче забил 19-летний Игорь Горбач, для которого он стал первым во взрослом футболе.

К теме "Победа и 3 очка – это важно": тренер Зари о сложной победе в Лиге конференций

Украинский след в сборной тура

Подопечные Валерия Кривенцова с 4 баллами идет на 2-м месте в группе "В", уступая только бельгийскому Генту.

Статистические порталы отметили в составе Зари Романа Вантуха, проведшего весь поединок. SofaScore включил флангового защитника в команду 2-го тура группового раунда Лиги конференций.

Игру Вантуха, отличившегося желтой карточкой, оценили в 8 баллов. Это самая высокая оценка в составах обоих клубов, но не в символической сборной тура.

В поединке против Брейдаблика Вантух совершил 6 перехватов и 3 подбора. Роман дважды шел удачно в дриблинг и столько же раз отдавал под удар одноклубникам.



Команда 2-го тура группового раунда ЛК /Скриншот по SofaScore

Напомним, что Вантух выступает за Зорю с сентября 2022-го, подписав контракт до конца июня 2026 года. В футболке луганского клуба Роман уже успел провести 35 матчей (1 гол и 3 ассиста).

Впереди у Зари в Лиге конференций две встречи с Маккаби Тель-Авив – 26 октября и 9 ноября.