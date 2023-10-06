Луганський колектив здобув свою першу перемогу у груповому розіграші Ліги конференцій. "Жертвою" Зорі став ісландський Брейдаблік (0:1). Єдиний гол у матчі забив 19-річний Ігор Горбач, для якого він став першим у дорослому футболі.

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Український слід у збірній туру

Підопічні Валерія Кривенцова із 4 балами йде на 2-у місці у групі "В", поступаючись лише бельгійському Генту.

Статистичні портали відзначили у складі Зорі Романа Вантуха, який провів весь поєдинок. SofaScore включив флангового захисника у команду 2-го туру групового раунду Ліги конференцій.

Гру Вантуха, який відзначився жовтою карткою, оцінили у 8 балів. Це найвища оцінка у складах обох клубів, але не в символічній збірній туру.

У поєдинку проти Брейдабліка Вантух зробив 6 перехоплень та 3 підбирання. Роман двічі йшов вдало у дриблінг та стільки ж разів віддавав під удар одноклубникам.



Команда 2-го туру групового раунду ЛК /Скриншот із SofaScore

Нагадаємо, що Вантух виступає за Зорю із вересня 2022-го, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. У футболці луганського клубу Роман вже встиг провести 35 матчів (1 гол та 3 асисти).

Попереду у Зорі в Лізі конференцій дві поспіль зустрічі із Маккабі Тель-Авів – 26 жовтня та 9 листопада.