Бывшую профессиональную боксершу Вивиан Обенауф задержали по подозрению в избиении своего мужа. Он умер через несколько дней в больнице.

О задержании 34-летней Вивиан Обенауф сообщает издание Daily Star. Сейчас она находится под следствием по делу смерти ее 61-летнего мужа. Пара жила в Швейцарии и офрмила отношения только в январе 2020 года.

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Ее обвиняют в том, что она избила его до смерти "тупым предметом" в квартире, где они жили. Он умер в результате "длительного насильственного нападения".

После задержания Вивиан Обенауф в квартире, а также спортзале, который принадлежит бывшей боксерше, провели обыски.

Обенауф родилась в Рио-де-Жанейро. В юности она играла в футбол и занималась гимнасткой. Но в 18 лет решила заняться боксом. За свою карьеру выиграла 14 боев и потерпела 6 поражений. Она трижды сражалась в боях за титул чемпионки мира. Но в 2019 году решила покинуть ринг. После этого она начала работать в индустрии гостеприимства в Швейцарии, а затем открыла собственный тренажерный зал.

Также сообщается, что в 2016 году ее уже задерживала полиция в Лондоне. Она избила мужчину, который щупал ее за ягодицы во время празднования ее дня рождения в одном из ночных клубов.