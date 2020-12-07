Колишню професійну боксерку Вівіан Обенауф затримали через підозру у побитті свого чоловіка. Він помер через декілька днів у лікарні.

Про затримання 34-літньої Вівіан Обенауф повідомляє видання Daily Star. Наразі вона перебуває під слідством у справі смерті її 61-річного чоловіка. Пара мешкала у Швейцарії, і одружилася лише у січні 2020 року.

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Її звинувачують у тому, що вона побила його до смерті "тупим предметом" у квартирі, де вони жили. Він помер в результаті "тривалого насильницького нападу".

Після затримання Вівіан Обенауф, у квартирі, а також спортзалі, який належить колишній боксерці, провели обшуки.

Обенауф народилася в Ріо-де-Жанейро. В юності вона грала у футбол та займалася гімнасткою. Але у 18 років вирішила зайнятися боксом. За свою кар’єру виграла 14 боїв та зазнала 6 поразок. Вона тричі билася в боях за титул чемпіонки світу. Але у 2019 році вирішила покинути ринг. Після цього вона почала працювати в індустрії гостинності у Швейцарії, а потім відкрила власну тренажерну залу.

Також повідомляється, що у 2016 році її вже затримувала поліція в Лондоні. Вона побила чоловіка, який мацав її за сідниці під час святкування її дня народження в одному з нічних клубів.