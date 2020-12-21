Головний тренер Динамо Мірча Луческу, схоже, розраховує на бразильського захисника Феррейру Сідклея. Гравець повернеться в Динамо і поїде з командою на перший тренувальний збір.

Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", таке рішення було прийнято після консультації з Луческу. Румунський фахівець його схвалив.

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За підсумками збору Луческу визначиться з майбутнім 27-річного бразильця, контракт якого з киянами діє до літа 2023 року.

Що відомо про Сідклея

Футболіст прийшов у Динамо влітку 2018 року з Атлетіко Паранаенсе.

У минулому сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за основну команду Динамо. Загалом за півтора сезону Сідклей провів в усіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка та 5 у Лізі Європи), забивши 1 м'яч.

Оренда Сідклея в Корінтіансі розрахована до 31 грудня. У нинішньому розіграші бразильської Серії А на його рахунку 9 матчів.