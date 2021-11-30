Бразильский легионер Шахтера неожиданно заговорил об украинском гражданстве

Бразильский полузащитник Шахтера Тете рассказал о его возможной натурализации. Игрок донецкого клуба не скрывает того, что он предполагает такой вариант развития событий.

Главной причиной возможной смены паспорта футболист назвал лимит на легионеров в чемпионате Украины. Также бразилец думает о выступлениях за сборную Украины.

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Смена гражданства? Да. Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров. Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не было никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, поэтому какое бы я решение не принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко,

– заявил он.

Карьера Тете

Тете играет в Украине с февраля 2019 года, когда Шахтер заплатил 15 миллионов евро за переход бразильца из Гремио. В 105 матчах за "горняков" он забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.

21-летний бразилец несколько раз получал приглашение в лагерь национальной команды Бразилии, но дебютировать за нее ему не удалось. Также в его активе два матча за сборную Бразилии U-23 и семь за команду до 20 лет.

У Шахтера уже есть опыт натурализации своих бразильских игроков. Марлос в 2017-м и Жуниор Мораес в 2019 годах получили украинские паспорта и стали футболистами сборной Украины (26 и 11 матчей соответственно), забив по одному голу в сине-желтой футболке.