На 50-й минуте поединка Гуцуляк после фола Якубу упал в штрафной площадке, и судья после просмотра ВАР указал на 11-метровую точку. Артем Довбик пробил с пенальти, но Дмитрий Резник отразил его удар.

Смотрите также Доннарумма получил трофей имени Льва Яшина – лучшего вратаря года

Повторил рекорд

Также Резник отбил 4-й одиннадцатиметровый удар подряд и сравнялся с рекордным показателем в чемпионатах Украины.

Интересно, что подобный рекорд в свое время подчинялся еще одному голкиперу Ворсклы – в период с 26 октября 2002 г. по 7 ноября 2004 г. непробиваемым с одиннадцатиметрового у полтавчан был Виталий Постранский. Кроме них ранее отразить четыре пенальти подряд удавалось Валерию Воробьеву (Кривбасс), Игорю Шуховцеву (Заря) и Рустаму Худжамову (Мариуполь).



Скриншот с сайта УПЛ