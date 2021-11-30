Головною причиною можливої зміни паспорта футболіст назвав ліміт на легіонерів у чемпіонаті України. Також бразилець думає про виступи за збірну України.

До слова Воротар Ворскли повторив вражаючий рекорд чемпіонатів України

Зміна громадянства? Так. Я думав про це. Це насправді гарна ідея, бо в Україні є ліміт на кількість легіонерів. Збірна України? Я не знаю. Думаю про це, але поки що не знаю. Для мене не було жодних труднощів адаптуватись в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не прийняв, воно буде правильним. А правильні рішення завжди приймати легко,

– заявив він.

Цікаво! Шахтар уже має досвід натуралізації своїх бразильських гравців. Марлос у 2017-му та Жуніор Мораєс у 2019 роках отримали українські паспорти та стали футболістами збірної України (26 та 11 матчів відповідно), забивши по одному голу у синьо-жовтій футболці.

Кар'єра Тете