Головною причиною можливої зміни паспорта футболіст назвав ліміт на легіонерів у чемпіонаті України. Також бразилець думає про виступи за збірну України.
До слова Воротар Ворскли повторив вражаючий рекорд чемпіонатів України
Зміна громадянства? Так. Я думав про це. Це насправді гарна ідея, бо в Україні є ліміт на кількість легіонерів. Збірна України? Я не знаю. Думаю про це, але поки що не знаю. Для мене не було жодних труднощів адаптуватись в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не прийняв, воно буде правильним. А правильні рішення завжди приймати легко,
– заявив він.
Кар'єра Тете
- Тете грає в Україні з лютого 2019 року, коли Шахтар заплатив 15 мільйонів євро за перехід бразильця з Греміо. У 105 матчах за "гірників" він забив 30 голів і віддав 15 результативних передач.
- 21-річний бразилець кілька разів отримував запрошення до табору національної команди Бразилії, але дебютувати за неї йому не вдалося. Також у його активі два матчі за збірну Бразилії U-23 та сім за команду до 20 років.