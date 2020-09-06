Во время вечера боя UFC в Лас-Вегасе, состоялся бой между бразильцем Мишелем Перейрой и россиянином Зелимом Имадаевым. Бой закончился более чем убедительной победой Перейры.

Особый интерес этот бой вызвал из-за дерзкого поведения россиянина на дуэли взглядов. Имадаев решил дать пощечину своему сопернику.

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Во время боя в октагоне Перейра сполна отомстил сопернику. Уже в первом раунде он нанес несколько точных ударов по россиянину. Ему удалось даже нанести удар коленом по лицу Имадаева.

Во втором раунде Перейра продолжил избиение соперника. Поэтому уже в третьем раунде у Имадаева было разбито лицо, на котором была видна кровь. Особенно эффектным у Перейры удался удар с отскоком от сетки.

Перейра настолько превосходил россиянина, что даже позволил себе держать руки за спиной, вызывая Имадаева на бой. А в одном из моментов нанес и пощечину по лицу, отомстив за удар на дуэли взглядов.



Перейра превосходил Имадаева во время боя / Фото UFC

А когда бой приближался к окончанию, Перейра сумел осуществить бросок соперника, после чего провел удушающий прием. Судье ничего не оставалось, как досрочно закончить поединок.

Видео лучших моментов боя Перейра – Имадаев

Для россиянина это стало третье подряд поражение в UFC.