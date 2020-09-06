Під час вечора бою UFC в Лас-Вегасі, відбувся бій між бразильцем Мішелем Перейрою та росіянином Зелімом Імадаєвим. Бій закінчився більш ніж переконливою перемогою Перейри.

Особливого інтересу цей бій викликав через зухвалу поведінку росіянина на дуелі поглядів. Імадаєв вирішив дати ляпасу своєму супернику.

Як це було: Російський боєць UFC на емоціях вдарив суперника під час дуелі поглядів: відео

Під час бою в октагоні Перейра сповна відімстив супернику. Вже у першому раунді він завдав декілька влучних ударів по росіянину. Йому вдалося навіть завдати удар коліном по обличчю Імадаєва.

У другому раунді Перейра продовжив побиття суперника. Тож вже у третьому раунді у Імадаєва було розбито обличчя, на якому була видна кров. Особливо ефектним у Перейри вдався удар з відскоком від сітки.

Перейра настільки переважав росіянина, що навіть дозволив собі тримати руки за спиною, викликаючи Імадаєва на бій. А в одному з моментів завдав і ляпаса по обличчю, відімстивши за удар на дуелі поглядів.



Перейра переважав Імадаєва під час бою / Фото UFC

А коли бій наближався до закінчення, Перейра зумів здійснити кидок суперника, після чого провів задушливий прийом. Судді нічого не залишалося, як достроково закінчити поєдинок.

Відео найкращих моментів бою Перейра – Імадаєв

Для росіянина це стала третя поспіль поразка в UFC.