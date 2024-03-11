Устроили бразильское "родео": футболист выскочил на спину сопернику во время матча - видео

Забавный эпизод возник в одном из матчей бразильской Лиги Потигуар. Соперники забыли о футболе и вообразили себя участниками родео.

Участники матча второго дивизиона Лиги Потигуар в Бразилии подарили болельщикам незабываемое зрелище. В одном из моментов нападающий Бараунаса Лео Байя промахнулся по мячу и по инерции оказался верхом на защитнике Америки Натал Рафаэлю Янсену, пишет 24 Канал.

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После этого Баяй почувствовал себя ковбоем и решил проехаться несколько метров на сопернике. Однако Янсен быстро сбросил наглеца, а затем решил выяснить с ним отношения.

В итоге арбитр показал красные карточки обоим дебоширам, удалив их с поля.

Видео бразильского "родео" на матче

Этот эпизод стал самым зрелищным в матче, который завершился бесцветной нулевой ничьей.

Лига Потигуар – это чемпионат бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти. Название турнира в переводе с индейского означает "пожиратели креветок".