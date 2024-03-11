Учасники матчу другого дивізіону Ліги Потігуар у Бразилії подарували уболівальникам незабутнє видовище. В одному з моментів нападник Бараунаса Лео Байя промахнувся по м'ячу та за інерцією опинився верхи на захиснику Америки Натал Рафаелю Янсену, пише 24 Канал.

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Після цього Баяй відчув себе ковбоєм та вирішив проїхатися кілька метрів на супернику. Однак Янсен швидко скинув нахабу, а потім вирішив з'ясувати з ним стосунки.

У підсумку арбітр показав червоні картки обом розбишакам, вилучивши їх з поля.

Відео бразильського "родео" на матчі

Цей епізод став найвидовищнішим у матчі, який завершився безбарвною нульовою нічиєю.

Пояснення. Ліга Потігуар – це чемпіонат бразильского штату Ріу-Гранді-ду-Норті. Назва турніру в перекладі з індіанського означає "пожирачі креветок".