Участники матча второго дивизиона Лиги Потигуар в Бразилии подарили болельщикам незабываемое зрелище. В одном из моментов нападающий Бараунаса Лео Байя промахнулся по мячу и по инерции оказался верхом на защитнике Америки Натал Рафаэлю Янсену, пишет 24 Канал.
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После этого Баяй почувствовал себя ковбоем и решил проехаться несколько метров на сопернике. Однако Янсен быстро сбросил наглеца, а затем решил выяснить с ним отношения.
В итоге арбитр показал красные карточки обоим дебоширам, удалив их с поля.
Видео бразильского "родео" на матче
Этот эпизод стал самым зрелищным в матче, который завершился бесцветной нулевой ничьей.