Прокуратура Ріо-де-Жанейро розпочала розслідування щодо масштабної вечірки, яка була влаштована на віллі футболіста Неймара. Все це відбувалося під час пандемії коронавірусу в країні.

У прокуратурі заявили, що розслідування почалося після кількох скарг, заснованих на інформації преси про святкування, організованого футболістом. Про це повідомляє L’Equipe.

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Правоохоронці звернулися до футболіста, а також кондомініум, в якому розташована вілла, терміново надати подробиці про кількість гостей, організацію вечірки та вжиті санітарні заходи.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що Неймар влаштував п'ятиденну вечірку, на яку було запрошені 500 осіб. Вона мала розпочатися 26 грудня і тривати до самого Нового року. Список гостей тривали в таємниці, а на самій вечірці їм заборонили користуватися мобільними телефонами.

Така інформація викликала шквал критики. Адже в країні складна ситуація з коронавірусом, і запроваджено чимало обмежень. Країна посідає третє місце за кількістю інфікованих (понад 7,62 мільйона випадків зараження), а від коронавірусу вже померло більше ніж 194 тисячі осіб.

Згодом агентство Fabrica виступило із заявою про те, що гостей на вечірці було лише 150.

Також варто відзначити, що в штаті Ріо-де-Жанейро юридично не були заборонені вечірки в приватних будинках.