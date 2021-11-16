Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной, – СМИ
16 ноября 2021 , 21:16Читати новину українською
Источник:TNT Sports
Сборная Бразилии, вероятно, будет наказана ФИФА за то, что ее домашняя игра с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022 была сорвана. В таком случае бразильцам засчитают техническое поражение, а Аргентине дадут 3 очка.
5 сентября игра между командами была остановлена через 4 минуты после начала.
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В таблице квалификационного турнира зоны КОНМЕБОЛ Бразилия занимает первое место, набрав в 12 матчах 34 очка. Подопечные Тите досрочно получили путевку на мундиаль в Катар. Аргентина располагается на второй строчке, имея в своем активе 28 очков.
Почему Бразилия сорвала этот матч
- Уже на 5-й минуте поединок был прерван. У скамьи запасных вспыхнул крупный конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле.
- Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.
- Согласно с действующими карантинными правилами, все, кто прибывают в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.