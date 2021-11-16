5 вересня гру між командами було зупинено через 4 хвилини після початку.
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У таблиці кваліфікаційного турніру зони КОНМЕБОЛ Бразилія посідає перше місце, набравши у 12 матчах 34 очки. Підопічні Тіте достроково здобули путівку на мундіаль до Катару. Аргентина розташовується на другому рядку, маючи у своєму активі 28 очок.
Чому Бразилія зірвала цей матч
- Вже на 5-й хвилині поєдинок був перерваний. Біля лави запасних спалахнув великий конфлікт. Ліонель Мессі та його партнери по аргентинській команді залишили поле.
- Річ в тому, що бразильська поліція вирішила затримати чотирьох аргентинських гравців, які в'їхали в країну з порушенням карантинних норм. У числі четвірки аргентинців: Ромеро, Ло Чельсо, Буендіа і Еміліано Мартінес.
- Згідно з чинними карантинними правилами, всі, хто прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.