5 сентября игра между командами была остановлена через 4 минуты после начала.

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В таблице квалификационного турнира зоны КОНМЕБОЛ Бразилия занимает первое место, набрав в 12 матчах 34 очка. Подопечные Тите досрочно получили путевку на мундиаль в Катар. Аргентина располагается на второй строчке, имея в своем активе 28 очков.

Почему Бразилия сорвала этот матч