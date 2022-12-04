Южная Корея уже испугана: звездный лидер Бразилии может сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

В понедельник, 5 декабря, Бразилия проведет свой матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Соперником "пентакампеоне" будет Южная Корея.

В преддверии поединка по расположению сборной Бразилии прозвучала радостная новость. В тренировочный процесс команды вернулся Неймар.

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Большое возвращение

Звездный футболист может сыграть против Южной Кореи Об этом сообщил главный тренер команды Тите на предматчевой пресс-конференции. Участие в игре будет зависеть от самочувствия левого вингера и его работы на тренировке.

Да. Неймар примет участие в тренировке, и если он будет тренироваться на должном уровне, то сыграет,

– сказал тренер Бразилии.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре Неймар провел всего 80 минут и был заменен. 30-летний футболист получил травму в матче против Сербии. После чего наблюдал за игрой Бразилии на Мундиале с трибун.

Это мощное усиление перед первой игрой в плей-офф ЧМ-2022.

Как команды пробились в плей-офф Мундиаля в Катаре

Бразилия окончила групповой раунд на первом месте. За три тура подопечные Тите получили 6 очков, дважды победили и потерпели одно поражение от Камеруна (1:0).

Южная Корея пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022 со второй позиции, уступив только Португалии – 4 балла в 3-х поединках.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.Это будет восьмая встреча Южной Кореи и Бразилии на футбольном поле. До этого матча на Мундиале бразильцы шесть раз побеждали менее титулованного соперника. Корея же выигрывала только однажды. Это было в далеких 1998/1999 годах.