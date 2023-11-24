Ответил плевком на трибуны: фанаты Бразилии облили пивом звезду сборной Аргентины – видео

С каждым днем все больше новых скандальных деталей появляется из матча между сборными Бразилии и Аргентины. Квалификационный поединок к ЧМ-2026 был отложен почти на 30 минут из-за беспорядков на трибунах.

Болельщики обеих сборных устроили потасовку "стенка на стенку" прямо на трибунах. После чего поединок удалось начать. Однако горячо было не только на секторах арены, но и футбольном поле.

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Новые детали скандального матча

На 63-й минуте Николас Отаменди вывел Аргентину вперед 0:1. Зато сборная Бразилии отметилась удалением на 81-й минуте встречи, которую получил вышедший на поле со скамейки запасных Жолинтон. Поединок закончился минимальным победой аргентинцев 0:1. Бразильцы же потерпели свое третье поражение в квалификации на ЧМ-2026.

Однако фанаты бразильской сборной отличились не только дракой с болельщиками соперника.

Впоследствии появилось видео, в котором видно, как кто-то из фанатов хозяев облил пивом звездного вингера Аргентины Анхеля Ди Марию, который из-за беспорядков на трибунах перед стартом матча возвращался в помещение. Футболист не смог пройти мимо такого ужасного поведения болельщиков соперника в свою сторону.

Вингер португальской Бенфики подпрыгнул и плюнул в сторону бразильских фанатов.

Болельщики соперника облили пивом Ди Марию: смотрите видео

Отметим, что в том матче Ди Мария вышел на замену, когда на 78-й минуте сменил на поле Лионеля Месси. Однако запомниться результативным действием так и не успел.

Для 35-летнего правого вингера поединок против Бразилии стал уже 136-м в футболке сборной Аргентины (29 голов).

После минимальной победы аргентинцы удерживают первое место в квалификации на ЧМ-2026, опережая второй Уругвай на 2 балла – 15 против 13 у идущей второй сборной. Бразилия с 7 пунктами только 6-я.