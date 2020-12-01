Собака зірвав матч між жіночими футбольними командами в Бразилії. Тварина вибігла на поле під час поєдинку між "Інтернасьонал" і "Бразил де Фарропілья" та бігала за гравчинями.

Пробігши значну відстань, собака врізався у футболістку, яка володіла м’ячем, та збив її з ніг, пише 24 канал.

Дивіться також В Аргентині футболісти створили яскраве шоу у пам'ять про Марадону: відео

Після цього матчу було зупинено. Собаку намагалися вивести за межі поля, однак той пручався і хотів продовжити гру. Зрештою, чотирилапого "футболіста" таки вдалося забрати з поля а матч продовжився.

У підсумку матч продовжили, він завершився з рахунком 5:0 на користь "Інтернасьонала".

Відео інциденту