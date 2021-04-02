В Бразилии футболист был удален через 10 секунд после начала матча: видео
Матч регионального чемпионата Бразилии между Ботафого и Трези начался с курьезного эпизода. Гости уже на первой минуте встречи остались в меньшинстве.
Источник:24 канал
10 секунд достаточно
Футболист Ботафого Кайо Вилкер навсегда войдет в историю футбола. Его удаление стало одно из самых быстрых на футбольном поле.
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Не прошло и 10 секунд от стартового свистка, как Вилкер сфолил на сопернике и увидел перед собой прямую красную карточку от арбитра. Его борьба была больше похожа на прием в стиле кунг-фу. Футболисту еще повезло, что он не нанес серьезной травмы сопернику.
Игроки Трези почти на протяжении всего матча не могли пробить плотную оборону соперника. На 79-й минуте Жоау Росарио забил первый и единственный гол во встрече, который стал победным для Трези. В итоге – 1:0.
Видео удаления Вилкера
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