Матч регионального чемпионата Бразилии между Ботафого и Трези начался с курьезного эпизода. Гости уже на первой минуте встречи остались в меньшинстве.

10 секунд достаточно

Футболист Ботафого Кайо Вилкер навсегда войдет в историю футбола. Его удаление стало одно из самых быстрых на футбольном поле.

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Не прошло и 10 секунд от стартового свистка, как Вилкер сфолил на сопернике и увидел перед собой прямую красную карточку от арбитра. Его борьба была больше похожа на прием в стиле кунг-фу. Футболисту еще повезло, что он не нанес серьезной травмы сопернику.

Игроки Трези почти на протяжении всего матча не могли пробить плотную оборону соперника. На 79-й минуте Жоау Росарио забил первый и единственный гол во встрече, который стал победным для Трези. В итоге – 1:0.

Видео удаления Вилкера