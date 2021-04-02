Матч регіонального чемпіонату Бразилії між Ботафого та Трезі розпочався з курйозно епізоду. Гості вже на першій хвилині зустрічі залишились у меншості.

10 секунд і досить

Футболіст Ботафого Кайо Вілкер назавжди увійде в історію футболу. Його вилучення стало одне з найшвидших на футбольному полі.

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Не минуло і 10 секунд від стартового свистка, як Вілкер сфолив на супернику та побачив перед собою пряму червону картку від арбітра. Його боротьба була більше схожа на прийом у стилі кунг-фу. Футболісту ще пощастило, що він не завдав серйозної травми супернику.

Гравці Трезі майже протягом усього матчу не могли пробити щільну оборону суперника. Аж на 79-й хвилині Жоау Росаріо забив перший та єдиний гол у зустрічі, який став переможним для Трезі. У підсумку – 1:0.

Відео вилучення Вілкера