Бразилец с украинскими корнями забил невероятный гол ударом с центра поля: видео
Бразильский футболист Крузейро Рафаэль Собис, только начавший выступать за команду, ярко себя зарекомендовал в матче местной Серии Б против Гремио Бразил.
На 74-й минуте поединка при счете 3:1 в пользу Крузейро он получил мяч на своей половине, оценил позицию голкипера соперников и мощным ударом забросил игровой снаряд ему за воротник пишет 24 канал.
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Благодаря этой победе Крузейро обогнал Гремио Бразил в турнирной таблице и поднялся на 11 место с 34 очками после 26 туров.
Что известно о Собисе
Отец бразильца имеет украинские корни. Собис начинал свою карьеру в бразильском Интернасьонале.
Всего за пять матчей в Крузейро он стал лучшим бомбардиром команды в Серии B, наряду с Маноэлем и Аиртоном, забив четыре гола.
Видео гола Собиса
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