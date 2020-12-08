Бразильский футболист Крузейро Рафаэль Собис, только начавший выступать за команду, ярко себя зарекомендовал в матче местной Серии Б против Гремио Бразил.

На 74-й минуте поединка при счете 3:1 в пользу Крузейро он получил мяч на своей половине, оценил позицию голкипера соперников и мощным ударом забросил игровой снаряд ему за воротник пишет 24 канал.

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Благодаря этой победе Крузейро обогнал Гремио Бразил в турнирной таблице и поднялся на 11 место с 34 очками после 26 туров.

Что известно о Собисе

Отец бразильца имеет украинские корни. Собис начинал свою карьеру в бразильском Интернасьонале.

Всего за пять матчей в Крузейро он стал лучшим бомбардиром команды в Серии B, наряду с Маноэлем и Аиртоном, забив четыре гола.

Видео гола Собиса