Бразильський футболіст Крузейро Рафаель Собіс, який тільки почав виступати за команду, яскраво себе зарекомендував у матчі місцевої Серії Б проти Греміо Бразил.

На 74-й хвилині поєдинку за рахунку 3:1 на користь Крузейро він отримав м'яч на своїй половині, оцінив позицію голкіпера суперників і потужним ударом закинув ігровий снаряд йому комір пише 24 канал.

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Завдяки цій перемозі Крузейро обігнав Греміо Бразил в турнірній таблиці і піднявся на 11 місце з 34 очками після 26 турів.

Що відомо про Собіса

Батько бразильця має українське коріння. Собіс починав свою кар'єру в бразильському Інтернасьоналі.

Всього за п'ять матчів у Крузейро він став найкращим бомбардиром команди в Серії B, поряд з Маноелем і Аїртоном, забивши чотири голи.

Відео голу Собіса