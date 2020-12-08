Бразилець з українським корінням забив неймовірний гол ударом з центру поля: відео
Бразильський футболіст Крузейро Рафаель Собіс, який тільки почав виступати за команду, яскраво себе зарекомендував у матчі місцевої Серії Б проти Греміо Бразил.
На 74-й хвилині поєдинку за рахунку 3:1 на користь Крузейро він отримав м'яч на своїй половині, оцінив позицію голкіпера суперників і потужним ударом закинув ігровий снаряд йому комір пише 24 канал.
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Завдяки цій перемозі Крузейро обігнав Греміо Бразил в турнірній таблиці і піднявся на 11 місце з 34 очками після 26 турів.
Що відомо про Собіса
Батько бразильця має українське коріння. Собіс починав свою кар'єру в бразильському Інтернасьоналі.
Всього за п'ять матчів у Крузейро він став найкращим бомбардиром команди в Серії B, поряд з Маноелем і Аїртоном, забивши чотири голи.
Відео голу Собіса
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