4 октября состоялся турнир ACA 112 по смешанным единоборствам в городе Грозный. бразилец Даниэль Де Алмейда нокаутировал россиянина Абдул-Рахмана Дудаева.

Бразилец не только нанес поражение россиянину, но и защитил титул чемпиона в легчайшем весе в главном поединке вечера, пишет 24 канал.

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Нокаут вечера

Не успел судья сигнализировать о старте боя, как бразилец по прозвищу "Жубилео" досрочно выиграл у российского бойца Абдул-Рахмана Дудаева.

Судья остановил бой уже в первом раунде, когда бразилец нокаутировал российского спортсмена.

Бразилец мощно пробил коленом прямо в печень соперника.

Для бразильца эта победа стала 28-й в карьере. Также в его активе 6 поражений и 1 ничья. Для его соперника это поражение стало 6-м в карьере.