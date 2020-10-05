Бразилець ударом з коліна у печінку нокаутував росіянина у чемпіонському бою: відео
4 жовтня відбувся турніру ACA 112 зі змішаних єдиноборств в місті Грозний. бразилець Даніел Де Алмейда нокаутував росіянина Абдул-Рахмана Дудаєва.
Бразилець не лише завдав поразки росіянину, а й захистив титул чемпіона у найлегшій вазі у головному поєдинку вечора, пише 24 канал.
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Нокаут вечора
Не встиг суддя сигналізувати про старт бою, як бразилець на прізвисько "Жубілео" достроково виграв у російського бійця Абдул-Рахмана Дудаєва.
Суддя зупинив бій вже у першому раунді, коли бразилець нокаутував російського спортсмена.
Бразилець потужно пробив коліном прямо у печінку суперника.
Для бразильця ця перемога стала 28-ю у кар'єрі Де Алмейди. Також у його активі 6 поразок та 1 нічия. Для його суперника ця поразка стала 6-ю у кар'єрі.