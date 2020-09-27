Польский боец Ян Блахович (27-8) победил американца Доминика Рейеса на турнире UFC 253. Поляк отправил соперника в технический нокаут.

Боец из Польши праздновал победу на турнире UFC 253 в Абу-Даби на арене "Флеш Форум". Поединок длился два раунда, сообщает 24 канал.

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Мощный нокаут от поляка

Бойцы сошлись в октагоне бороться за вакантный титул в полутяжелом весе. Он освободился после того, как Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия и перешел в другой вес.

В первом раунде соперники присматривались друг к другу, а вот во втором инициативу в свои руки взял польский боец. Блахович нанес мощный удар в голову американца, тот упав на канвас получил еще несколько мощных ударов в лицо от поляка. Судья решил прекратить избиения и засчитал польскому бойцу победу техническим нокаутом.

Благодаря победе Блахович стал третьим чемпионом мира в полутяжелом весе с 2011 года после Даниеля Кормье и Джона Джонса.

Кто такой Ян Блахович?

37-летний польский боец, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, который ранее выступал за KSW и является бывшим чемпионом KSW в полутяжелом весе. Провел 35 поединков, в которых одержал 27 побед (8 – нокаутом) и 8 поражений.

Рейес – Блахович видео нокаута