З початку повномасштабної військової агресії Росії більшість легіонерів залишили межі України. Серед невеликого числа сміливців, які не побоялися залишитися був один з лідерів львівського Руху бразилець Таллес.
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Таллес: Постійно стежу за матчами збірної України
У збірній України свого часу вже грали "чарівники м'яча" – Едмар, Марлос та Жуніор Мораєс. Тож у інтерв'ю в хавбека запитали, чи він не проти захищати "синьо-жовті" кольори.
Без сумніву, це було б для мене честю. Мені подобається дивитися матчі збірної України, я постійно стежу за ними, і в Руху є багато молодих гравців, які, я думаю, мають потенціал принести користь для збірної України. На молодих гравців Руху треба обов’язково звернути увагу,
– відповів Талес.
Крім того, хавбек поділився своїми враженнями від виступів збірної Бразилії на ЧС-2022
"Збірна Бразилії є єдиним п'ятиразовим чемпіоном світу, вони показали хорошу гру і, на жаль, програли в серії пенальті. В тому і краса футболу, що він непередбачуваний. Я дякую нашій збірній за виступ, вся Бразилія з ними й чекає, що на наступних Мундіалі та Копа Америка вони виступлять на найвищому рівні", – сказав бразильський півзахисник.
Як виступав Таллес в Україні
- До переїзду в України Таллес виступав у Серії С чемпіонату Бразилії (третій за силою дивізіон).
- Першою командою бразильця в Україні був донецький Олімпік. У його складі Таллес зіграв 13 матчів, але результативними діями не відзначився.
- Повністю талант бразильця розкрився у львівському Руху. У команді Кучука 24-річний хавбек зіграв 25 матчів, забив 7 голів та віддав 6 асистів.
- Трансферна вартість Таллеса за даними Transfermarkt становить 600 тисяч євро.