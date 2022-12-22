З початку повномасштабної військової агресії Росії більшість легіонерів залишили межі України. Серед невеликого числа сміливців, які не побоялися залишитися був один з лідерів львівського Руху бразилець Таллес.

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Таллес: Постійно стежу за матчами збірної України

У збірній України свого часу вже грали "чарівники м'яча" – Едмар, Марлос та Жуніор Мораєс. Тож у інтерв'ю в хавбека запитали, чи він не проти захищати "синьо-жовті" кольори.

Без сумніву, це було б для мене честю. Мені подобається дивитися матчі збірної України, я постійно стежу за ними, і в Руху є багато молодих гравців, які, я думаю, мають потенціал принести користь для збірної України. На молодих гравців Руху треба обов’язково звернути увагу,

– відповів Талес.

Крім того, хавбек поділився своїми враженнями від виступів збірної Бразилії на ЧС-2022

"Збірна Бразилії є єдиним п'ятиразовим чемпіоном світу, вони показали хорошу гру і, на жаль, програли в серії пенальті. В тому і краса футболу, що він непередбачуваний. Я дякую нашій збірній за виступ, вся Бразилія з ними й чекає, що на наступних Мундіалі та Копа Америка вони виступлять на найвищому рівні", – сказав бразильський півзахисник.

Як виступав Таллес в Україні