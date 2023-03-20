Самый титулованный футболист мира отличился дублем за тюремную команду

20 марта 2023, 20:56
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Источник:

Servimedia

Бразильский рекордсмен Дани Алвес даже за решеткой продолжает наслаждаться футболом. Экс-футболист Барселоны ожидает за решеткой приговор суда по подозрению в изнасиловании.

Еще в декабре прошлого года Дани Алвес играл на чемпионате мира-2022 в Катаре, а всего через несколько месяцев демонстрирует дриблинг сокамерникам в тюрьме. Самый титулованный футболист в истории не теряет оптимизма и надеется вскоре оказаться на свободе.

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Дани Алвес нашел отраду в футболе

По информации испанских СМИ, бразилец полностью адаптировался к жизни в тюрьме. Он сдружился со своими сокамерниками, которые его очень хорошо приняли в свой коллектив. Его часто можно увидеть в окружении заключенных, которым он раздает автографы.

Более того, бразилец регулярно играет в футбол с товарищами по тюрьме и даже отличился дублем в одном из матчей.

Адвокат спортсмена Мираида Пуэнтес, посещающая его еженедельно, уверяет, что Алвес находится в отличном настроении и уверен в своей невиновности. Она опровергла информацию последних дней о якобы голодовке и других проблемах титулованного футболиста.

  • Напомним, что Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии после инцидента в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года.
  • 20 января 2023 года экс-защитника Барселоны заключили под стражу. 39-летний футболист ожидает приговор суда в тюрьме, которая находится в 40 километрах от столицы Каталонии.
  • Последний раз Алвес играл в профессиональный футбол 8 января, когда Пумас играл против Хуареса в чемпионате Мексики. 20 января клуб расторг контракт с правым защитником.
  • За свою карьеру Дани Алвес выиграл 43 трофея, что является рекордом среди футболистов.
Автор: Сергій Шаховець