В конце марта Андре решил переехать в страну-террористку и подписал контракт с Торпедо Москва. Команда боролась за сохранение прописки в первом дивизионе, поэтому тренеры надеялись на помощь 32-летнего форварда.

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Подмочил себе репутацию

Однако Андре не баловал россиян забитыми мячами. В 5 сыгранных матчах он сумел забить 1 гол. В итоге Торпедо финишировало последним, а бразилец решил искать счастья в другой стране.

После трех месяцев пребывания в стране-агрессоре экс-форвард Динамо остался без команды. По информации бразильских СМИ, в услугах Андре заинтересован Понте Прета. Команда занимает 16-е место в Серии B чемпионата Бразилии и имеет худшую атаку в турнире. Очевидно, в клубе считают, что Андре именно тот нападающий, который усилит игру в атаке.

Напомним, что Андре выступал за киевское Динамо в 2010 году. Тогда киевляне заплатили за бразильского вундеркинда 8,1 миллиона евро.

Но карьера Андре в Киеве оказалась провальной. Он сыграл всего 9 поединков, в которых отличился только 1 ассистом.

Отметим, в 2010-2011 годах Андре сыграл 4 матча за национальную сборную Бразилии. На момент дебюта за "пентакампионе" бразильцу было 19 лет.

К слову. 3 мая 2023 года неизвестные беспилотники атаковали Кремль и испугали местных жителей "хлопком". Может, именно поэтому Андре решил покинуть московский клуб.