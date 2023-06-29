Наприкінці березня Андре вирішив переїхати до країни-терористки та підписав контракт з Торпедо Москва. Команда боролася за збереження прописки в першому дивізіону, а тому тренери сподівалися на допомогу 32-річного форварда.

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Підмочив собі репутацію

Проте Андре не балував росіян забитими м'ячами. У 5 зіграних матчах він спромігся забити 1 гол. У підсумку Торпедо фінішувало останнім, а бразилець вирішив шукати щастя в іншій країні.

Тож після трьох місяців перебування у країні-агресорці ексфорвард Динамо залишився без команди. За інформацією бразильських ЗМІ, у послугах Андре зацікавлений Понте Прета. Команда займає 16-е місце в Серії B чемпіонату Бразилії та має найгіршу атаку в турнірі. Очевидно в клубі вважають, що Андре саме той нападник, який підсилить гру в атаці.

Нагадаємо, що Андре виступав за київське Динамо у 2010 році. Тоді кияни заплатили за бразильського вундеркінда 8,1 мільйона євро.

Але кар'єра Андре в Києві виявилася провальною. Він зіграв лише 9 поєдинків, у яких відзначився лише 1 асистом.

Зазначимо, у 2010 – 2011 роках Андре зіграв 4 матчі за національну збірну Бразилії. На момент дебюту за "пентакампіоне" бразильцю було 19 років.

До слова. 3 травня 2023 року невідомі безпілотники атакували Кремль та налякали місцевих мешканців "бавовною". Можливо, саме тому Андре вирішив залишити московський клуб.