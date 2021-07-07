Очаровательная левая Месси

Накануне финала Лионель Месси отметился асистом в полуфинальной игре против Колумбии. Аргентинец отдал передачу на свободного Мартинеса, забившего единственный гол команды в основное время поединка.

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Напомним, что Аргентина лишь в серии послематчевых пенальти получила путевку в финал Копа Америка. Месси, как и прогнозировалось, стал лидером аргентинской команды.

Статистика Месси на Копа Америка: коротко

Уже в первой игре против Чили Лео на 33-минуте размочил нули на табло. Однако даже гол Месси не позволил его сборной удержать победу. В итоге – 1:1. В течение двух следующих поединков волшебная левая нога нападающего "молчала". В четвертом туре группового раунда Месси оформил дубль в ворота Колумбии (1:4).

В четвертьфинале турнира Лионель поставил красивую точку в игре против Эквадора (3:0). В активе Месси 4 результативных удара за 6 матчей и еще больше асистов – 5 голевых передач. Форвард набрал 9 очков (4+5) по системе "гол+пас". Отметим, что Месси пока является лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

Финал Копа Америка Бразилия – Аргентина состоится 11 июля.