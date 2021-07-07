Аргентина – Колумбия 1:1 (по пен. 3:2)

Голы: Мартинес, 7 – Луиш Диас, 61

Месси накрутил нескольких соперников, отдал передачу на голову Мартинесу, но мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах от стойки. Голкипер был бессилен перед таким выстрелом. Но фортуна в том эпизоде была на стороне стража ворот Колумбии.

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На 7-й минуте связка Месси – Мартинес таки принесла результат. Лео снова обыграл соперника в штрафной гостей, отдал в район 11 метров, где находился Мартинес, нападающему оставалось лишь мощно попасть в ворота – 1:0.

В течение целого первого тайма счет встречи продержался 1: 0. Классный момент упустил Куардадо. Вингер откликнулся на прострел с фланга. Но его удар был в центр ворот, где как раз находился вратарь Аргентины.

Везение Аргентины

Еще один опасный момент не реализовали гости. Барриос подхватил мяч за пределами штрафной и без раздумий с лету пробил в сторону ворот. Однако в последний момент ногу подставил один из футболистов аргентинской сборной.

Мина выиграл борьбу на втором этаже, но вратарь Аргентины Мартинес вновь продемонстрировал чудеса техники. Похожий момент упустили хозяева. На 61-й минуте цифры на табло были уже равны. Колумбия выбежала в стремительную атаку, которую удар с острого угла завершил Луиш Диас – 1:1.

В основное время команды не определили финалиста Копа Америка. В дополнительные 15-минутные таймы также сборные не смогли забить хотя бы один гол. Фанатов ждала серия послематчевых пенальти, в которой главной звездой стал голкипер Аргентины. Он трижды парировал удары колумбийцев. В итоге – 3:2 победа Аргентины по пенальти.

Месси и команда вышли в финал Копа Америка, где их уже ожидает Бразилия, которая с трудом обыграла Перу (1:0). Решающий поединок состоится 11 июля.

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