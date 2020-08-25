Братья Кличко попали в топ-10 самых мощных супертяжей, выше только Уайлдер
Чемпионы мира по боксу в тяжелом весе братья Кличко вошли в десятку самых мощных боксеров за последние 50 лет. Список возглавил американец Уайлдер.
В рейтинг Всемирного боксерского совета вошли боксеры, которые чаще всего выигрывали свои поединки не обращаясь к судейским картам. Об этом сообщает их пресс-служба.
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Луис Фелипе Домингес, который является автором рейтинга, отметил, что в списке могут находиться не только лучшие боксеры, а только те бойцы, которые обладали наибольшей мощью, которая сбивала с ног соперников, особенно в чемпионских боях.
Среди братьев выше оказался Виталий Кличко, занявший второе место, а Владимир – 6.
Рейтинг возглавил Уайлдер, далее идет Виталий Кличко, а тройку замкнул "Железный Майк".
Топ-10 самых мощных боксеров (в обратном направлении)
10. Риддик Боу
9. Леннокс Льюис
8. Джо Фрейзер
7. Херби Хайд
6. Владимир Кличко
5. Джордж Форман
4. Энтони Джошуа*
3. Майк Тайсон
2. Виталий Кличко
1. Деонтей Уайлдер*
*действующие боксеры
Интересно то, что в десятке только два действующих спортсмена, которые благодаря результатам могут изменить расположение боксеров в этом рейтинге.
Достижения братьев Кличко
- Победа Виталия Кличко над Сэмюэлом Питером в октябре 2008 года стала воплощением в реальность мечты братьев – стать одновременно чемпионами мира по боксу в тяжелом весе по версиям разных организаций профессионального бокса.
- Виталий вернул себе чемпионский пояс организации WBC, Владимир же к этому моменту обладал уже тремя поясами, будучи чемпионом по версиям WBO, IBF и IBO.
- За бой с Сэмюэлом Питером в 2009 году Виталию Кличко была присуждена премия в номинации "Возвращение года".
- В начале июля 2011 года братья достигли своей второй, еще большей мечты. После того, как Владимир завоевал пояс чемпиона WBA, победив предыдущего чемпиона Дэвида Хэя, чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли во владение братьев.
- Помимо титулов этих четырех организаций, Владимир также владеет поясами The Ring Magazine и IBO.
- Братья Кличко на протяжении нескольких лет возглавляют независимый рейтинг тяжеловесов на портале BoxRec, причем с большим отрывом от других тяжеловесов современности.
- В 2011 году за свои спортивные достижения братья получили премию "Штайгер".