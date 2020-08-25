Чемпионы мира по боксу в тяжелом весе братья Кличко вошли в десятку самых мощных боксеров за последние 50 лет. Список возглавил американец Уайлдер.

В рейтинг Всемирного боксерского совета вошли боксеры, которые чаще всего выигрывали свои поединки не обращаясь к судейским картам. Об этом сообщает их пресс-служба.

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Луис Фелипе Домингес, который является автором рейтинга, отметил, что в списке могут находиться не только лучшие боксеры, а только те бойцы, которые обладали наибольшей мощью, которая сбивала с ног соперников, особенно в чемпионских боях.

Среди братьев выше оказался Виталий Кличко, занявший второе место, а Владимир – 6.

Рейтинг возглавил Уайлдер, далее идет Виталий Кличко, а тройку замкнул "Железный Майк".

Топ-10 самых мощных боксеров (в обратном направлении)

10. Риддик Боу

9. Леннокс Льюис

8. Джо Фрейзер

7. Херби Хайд

6. Владимир Кличко

5. Джордж Форман

4. Энтони Джошуа*

3. Майк Тайсон

2. Виталий Кличко

1. Деонтей Уайлдер*

*действующие боксеры

Интересно то, что в десятке только два действующих спортсмена, которые благодаря результатам могут изменить расположение боксеров в этом рейтинге.

Достижения братьев Кличко