Брати Клички потрапили до топ-10 найпотужніших суперваговиків, вище лише Уайлдер
Чемпіони світу з боксу у важкій вазі брати Клички ввійшли у десятку найбільш потужних боксерів за останні 50 років. Список очолив американець Уайлдер.
У рейтинг Всесвітньої боксерської ради ввійшли боксери, які найчастіше вигравали свої поєдинки не звертаючись до суддівських карток. Про це повідомляє їх пресслужба.
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Луїс Феліпе Домінгес, який є автором рейтингу наголосив, що у списку можуть знаходитись не лише найкращі боксери, а тільки ті бійці, які володіли найбільшою міццю, яка збивала з ніг суперників, особливо в чемпіонських боях.
Серед Братів вище виявився Віталій Кличко, який посів друге місце, а Володимир – 6.
Рейтинг очолив Уайлдер, далі йде Віталій Кличко, а трійку замкнув "Залізний Майк".
Топ-10 найпотужніших боксерів (у зворотному напрямку)
10. Ріддік Боу
9. Леннокс Льюїс
8. Джо Фрейзер
7. Хербі Хайд
6. Володимир Кличко
5. Джордж Форман
4. Ентоні Джошуа*
3. Майк Тайсон
2. Віталій Кличко
1. Деонтей Уайлдер*
*чинні боксери
Цікаво те, що у десятці лише два чинні спортсмени, які завдяки результатам можуть змінити розташування боксерів у цьому рейтингу.
Досягнення братів Кличків
- Перемога Віталія Кличка над Семюелом Пітером у жовтні 2008 стала втіленням у реальність мрії братів – стати водночас чемпіонами світу з боксу у важкій вазі за версіями різних організацій професійного боксу.
- Віталій повернув собі чемпіонський пояс організації WBC, Володимир же до цього моменту володів уже трьома поясами, бувши чемпіоном за версіями WBO, IBF і IBO.
- За бій з Семюелом Пітером у 2009 році Віталію Кличку була присуджена премія в номінації "Повернення року".
- На початку липня 2011 року брати досягли своєї другої, ще більшої мрії. Після того, як Володимир завоював пояс чемпіона WBA, перемігши попереднього чемпіона Девіда Хея, чемпіонські пояси у важкій вазі всіх чотирьох найважливіших організацій у світовому боксі перейшли у володіння братами.
- Крім титулів цих чотирьох організацій, Володимир також володіє поясами The Ring Magazine і IBO.
- Брати Клички впродовж декількох років очолюють незалежний рейтинг важковаговиків на порталі BoxRec, причому з великим відривом від інших важковаговиків сучасності.
- У 2011 році за свої спортивні досягнення брати отримали премію "Штайгер".