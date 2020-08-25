Чемпіони світу з боксу у важкій вазі брати Клички ввійшли у десятку найбільш потужних боксерів за останні 50 років. Список очолив американець Уайлдер.

У рейтинг Всесвітньої боксерської ради ввійшли боксери, які найчастіше вигравали свої поєдинки не звертаючись до суддівських карток. Про це повідомляє їх пресслужба.

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Луїс Феліпе Домінгес, який є автором рейтингу наголосив, що у списку можуть знаходитись не лише найкращі боксери, а тільки ті бійці, які володіли найбільшою міццю, яка збивала з ніг суперників, особливо в чемпіонських боях.

Серед Братів вище виявився Віталій Кличко, який посів друге місце, а Володимир – 6.

Рейтинг очолив Уайлдер, далі йде Віталій Кличко, а трійку замкнув "Залізний Майк".

Топ-10 найпотужніших боксерів (у зворотному напрямку)

10. Ріддік Боу

9. Леннокс Льюїс

8. Джо Фрейзер

7. Хербі Хайд

6. Володимир Кличко

5. Джордж Форман

4. Ентоні Джошуа*

3. Майк Тайсон

2. Віталій Кличко

1. Деонтей Уайлдер*

*чинні боксери

Цікаво те, що у десятці лише два чинні спортсмени, які завдяки результатам можуть змінити розташування боксерів у цьому рейтингу.

Досягнення братів Кличків