Из российского плена освободили брата Вячеслава Шевчука: он защищал Мариуполь от оккупантов

Бывший игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук рассказал о своем брате, которого российские захватчики держали в плену. Освободить подполковника пограничной службы удалось в последний день 2022 года.

31 декабря из русского плена были освобождены 140 украинских военнослужащих. Среди особожденных был офицер Госпогранслужбы подполковник Сергей Шевчук. Это брат спортивного директора Вереса Вячеслава Шевчука.

Читайте также "Мерзкий народ хуже фашистов": экс-игрок сборной Украины – о ракетных атаках 29 декабря

Шевчук: Главное, что брат жив

В интервью пресс-службе Вереса бывший игрок сборной Украины рассказал о своем брате, который держал оборону Мариуполя.

После начала полномасштабного российского вторжения Сергей защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону Азовстали. Позже, вместе с другими украинскими военнопленными оказался в Еленовке",

– сказал Шевчук.

Долгое время Вячеслав пытался узнать любую информацию о своем брате. И, наконец, в последний день 2022 года увидел его среди освобожденных военнослужащих.

"Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, о его состоянии. Мой брат – отец четырех детей. Вся семья очень за него волновалась. После сообщения о сегодняшнем обмене военнопленными – я увидел его на фото среди освобожденных. Похудел килограммов на 30. Но жив. Это самое главное. Лично с ним еще не общался. Но уже сообщил о радостной новости родителей, его жене и детям", – рассказал директор Вереса.