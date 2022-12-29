Украинские спортсмены массово сплотились вокруг помощи сразу после начала полномасштабной войны. Кто отправился на фронт защищать родную землю от оккупантов, другие оказывают гуманитарную и финансовую помощь.
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Активно поддерживает Родину и эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля. Нападающий Райо Махадаонда постоянно собирает средства для бойцов ВСУ и регулярно постит свои мысли о войне в соцсетях.
Так, Роман выразил свое отношение к российским захватчикам после массированной ракетной и дроновой атаки 29 декабря. Воспитанник Динамо сравнил россиян с фашистами.
Руснявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, потому действуют против гражданских и инфраструктуры. Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще в советское время, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Верим в ПВО и Залужного,
– написал Зозуля на своем канале в телеграмме.
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Отметим, что 29 декабря Россия прибегла к новой массированной атаке по территории Украины. От ракетных и дроновых ударов пострадало большинство областей Украины, в том числе и Киев.
Что известно об атаках 29 декабря:
- В общей сложности враг запустил 69 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 54 из них.
- Защитники Киева смогли сбить 16 ракет. Это 100% ракет, появившихся в воздушном пространстве украинской столицы.
- Также 21 вражескую ракету сбили над Одесской областью. Несмотря на это, противнику удалось повредить объекты инфраструктуры на территории региона.
- Также ракета упала вблизи села Горбаха Брестской области Белоруссии. В пособиях террористов по привычке винят во всем Украину.
- Ранее уже были схожие случаи с падением ракет на территории соседних государств. Однажды это была Польша, и еще несколько раз российские ракеты падали на территории Молдовы.
- В ВСУ прокомментировали падение ракеты на территорию Беларуси. Спикер воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что во всех таких инцидентах виновата только одна страна – Российская федерация.