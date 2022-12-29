Украинские спортсмены массово сплотились вокруг помощи сразу после начала полномасштабной войны. Кто отправился на фронт защищать родную землю от оккупантов, другие оказывают гуманитарную и финансовую помощь.

По теме Массированная ракетная атака 29 декабря: сколько людей пострадали

Активно поддерживает Родину и эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля. Нападающий Райо Махадаонда постоянно собирает средства для бойцов ВСУ и регулярно постит свои мысли о войне в соцсетях.

Так, Роман выразил свое отношение к российским захватчикам после массированной ракетной и дроновой атаки 29 декабря. Воспитанник Динамо сравнил россиян с фашистами.

Руснявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, потому действуют против гражданских и инфраструктуры. Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще в советское время, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Верим в ПВО и Залужного,

– написал Зозуля на своем канале в телеграмме.

Читайте также Почти пол Киева осталось без света: Кличко рассказал о последствиях ракетного удара

Отметим, что 29 декабря Россия прибегла к новой массированной атаке по территории Украины. От ракетных и дроновых ударов пострадало большинство областей Украины, в том числе и Киев.

Что известно об атаках 29 декабря: