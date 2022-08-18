Уничтожены стены и медали на руинах: брат легкоатлетки Табашник нашел погибшую мать под завалами

российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирное население Украины. Утром 18 июля захватчики нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Мать легкоатлетки Табашник погибла в результате обстрела Харькова

российские захватчики обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. Известно о 3 жертвах и 18 раненых.

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Среди погибших в общежитии – мать легкоатлетки Екатерины Табашник. Об этом спортсменка известила в своих соцсетях.

Тело 60-летней матери Табашник брат спортсменки Юрий нашел под завалами вместе со спасателями. Женщину завалило в собственной комнате на третьем этаже общежития.

На фото видно, что в комнате матери Екатерины и Юрия разрушены стены.



Брат спортсменки разбирает завалы после обстрела / Фото Суспильное

Мама здесь сама была. Я в другом месте был. Соседи позвонили по телефону, приехал. Вместе со спасателями обнаружил тело своей мамы. Была в комнате. Рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие? Общежитие? Военный объект? Жалко всех. Жаль тех, кого еще не нашли. Надо держаться и давать им звездочетов,

– сказал Юрий.

Среди обломков на месте обстрела можно заметить медали и грамоты сестры из Екатерины Табашник по украинским и международным соревнованиям.

Что известно о легкоатлетке

28-летняя спортсменка специализируется на прыжках в высоту. Ее личный рекорд составляет 1,96 метра.

В этом июне легкоатлетка с повторением рекорда сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве.

Табашник в 2022 году выступила на трех этапах Бриллиантовой лиги в 2022 году. В польской Силезии она завоевала бронзовую награду.

Под завалами нашли награды и грамоты легкоатлетки / Фото Суспильное