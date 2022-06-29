На войне погиб брат известной украинской гимнастки Оноприенко

Известная украинская гимнастка Виктория Оноприенко поделилась со своими поклонниками печальным известием. Спортсменка потеряла близкого человека.

В гимнастке погиб брат

В своем инстаграмме Виктория написала о гибели брата. Он был военным.

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Погиб герой Украины. Мой брат, отдыхай с миром. Царство тебе небесное,

– написала гимнастка.

Оноприенко сообщила о гибели брата / Скриншот

Брат Оноприенко воевал в рядах Вооруженных Сил Украины.

Сергей Краснов 1987 года рождения, во время артиллерийского обстрела противником оборонительных позиций подразделения на территории Луганского Донецкой области, получив ранения несовместимые с жизнью.

Что известно о спортсменке

18-летняя спортсменка представляет город Киев.

Виктория серебряный призер чемпионата Европы-2018 по художественной гимнастике в командных упражнениях, призер Всемирной гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020).

Оноприенко является участницей Олимпийских игр в Токио.

В начале апреля украинка завоевала первую награду на уровне Кубка мира. Она стала бронзовым призером в упражнениях с лентой.