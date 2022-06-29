У гімнастки загинув брат
У своєму інстаграмі Вікторія написала про загибель брата. Він був військовим.
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Загинув герой України. Мій брате, спочивай з миром. Царство тобі небесне,
– написала гімнастка.
Онопрієнко повідомила про загибель брата / Скриншот
Брат Онопрієнко воював у лавах Збройних сил України.
Сергій Краснов 1987 року народження, під час артилерійського обстрілу супротивником оборонних позицій підрозділу біля Луганського Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям.
Що відомо про спортсменку
- 18-річна спортсменка представляє місто Київ.
- Вікторія срібна призерка чемпіонату Європи-2018 з художньої гімнастики у командних вправах, призерка Всесвітньої гімназіади (2018), переможниця Кубка Дерюгіної (2020), чемпіонка України (2020).
- Онопрієнко є учасницею Олімпійських ігор у Токіо.
- На початку квітня українка здобула першу нагороду на рівні Кубка світу. Вона стала бронзовою призеркою у вправах зі стрічкою.