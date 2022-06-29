У гімнастки загинув брат

У своєму інстаграмі Вікторія написала про загибель брата. Він був військовим.

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Загинув герой України. Мій брате, спочивай з миром. Царство тобі небесне,

– написала гімнастка.

Онопрієнко повідомила про загибель брата / Скриншот

Брат Онопрієнко воював у лавах Збройних сил України.

Сергій Краснов 1987 року народження, під час артилерійського обстрілу супротивником оборонних позицій підрозділу біля Луганського Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття та підтримку рідним і друзям воїна.

Що відомо про спортсменку

18-річна спортсменка представляє місто Київ.

Вікторія срібна призерка чемпіонату Європи-2018 з художньої гімнастики у командних вправах, призерка Всесвітньої гімназіади (2018), переможниця Кубка Дерюгіної (2020), чемпіонка України (2020).

Онопрієнко є учасницею Олімпійських ігор у Токіо.

На початку квітня українка здобула першу нагороду на рівні Кубка світу. Вона стала бронзовою призеркою у вправах зі стрічкою.

До речі. Нещодавно стало відомо, що у бою окупантами загинув тренер з тенісу Кирило Васильчишин. Фахівець працював з Олександром Долгополовим, коли він робив свої перші кроки у тенісі. Ймовірно, що Васильчишин загинув під Бахмутом.