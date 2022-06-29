В гимнастке погиб брат
В своем инстаграмме Виктория написала о гибели брата. Он был военным.
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Погиб герой Украины. Мой брат, отдыхай с миром. Царство тебе небесное,
– написала гимнастка.
Оноприенко сообщила о гибели брата / Скриншот
Брат Оноприенко воевал в рядах Вооруженных Сил Украины.
Сергей Краснов 1987 года рождения, во время артиллерийского обстрела противником оборонительных позиций подразделения на территории Луганского Донецкой области, получив ранения несовместимые с жизнью.
Что известно о спортсменке
- 18-летняя спортсменка представляет город Киев.
- Виктория серебряный призер чемпионата Европы-2018 по художественной гимнастике в командных упражнениях, призер Всемирной гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020).
- Оноприенко является участницей Олимпийских игр в Токио.
- В начале апреля украинка завоевала первую награду на уровне Кубка мира. Она стала бронзовым призером в упражнениях с лентой.